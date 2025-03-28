Представлены новые изобретения российских ученых для борьбы с туберкулезом

Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности отобрали зарегистрированные современные отечественные медицинские изобретения, которые позволяют лечить и диагностировать туберкулез. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

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«Туберкулез - одно из самых распространенных в мире инфекционных заболеваний, причем болеют им не только люди, но и животные. Его виновники - различные виды микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex, более известные как палочки Коха. Коварство туберкулеза заключается в скрытой форме заболевания: человек может быть заражен без симптомов. Поэтому внимание разработчиков приковано и к диагностике, и к лечению. По итогам прошлого года решения в области медицины стали одним из лидеров по числу заявок в Роспатент на регистрацию изобретений: было подано более 2,6 тыс. заявок. Инновации касаются как новых вызовов, так и лечения недугов, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории», — рассказали в ведомстве.

Вакцины и лечение

В настоящее время не существует вакцины, которая была бы эффективна для профилактики туберкулеза у взрослых до и после заражения туберкулезом. Ее поиском занялись в научно-технологическом университете "Сириус". Ученые создали мультиэпитопный полипептид, который формирует устойчивый Т-клеточный иммунный ответ против микобактерий. Изобретение может быть использовано при производстве вакцины от туберкулеза.

«Ученые из Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера придумали новое соединение, которое может помочь в борьбе с самыми устойчивыми штаммами туберкулеза. Синтезированная композиция показала эффективность на опасных и нечувствительных штаммах МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, которые сейчас ставят под угрозу все мировые усилия по прекращению распространения туберкулеза», — отмечают в Роспатенте.

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии разработали способ лечения туберкулеза, отличающегося устойчивостью к другим препаратам. В его основе - активированные туберкулезными антигенами зрелые клетки иммунной системы, которые уничтожают возбудителя. Применение препарата приводит к прекращению выделения бактерий и улучшает состояние легких.

Диагностика и очистка легких

Чтобы эффективно бороться с возбудителем, его надо точно идентифицировать. В результате эволюции микобактерий в каждом регионе сформировались штаммы со своими молекулярно-биологическими свойствами. Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта нашел способ решить эту проблему за счет набора иммобилизованных праймеров (искусственных фрагментов нуклеиновой кислоты), размещенных в гелевых ячейках биочипа. Таким образом можно провести эпидемиологический анализ для определения источников инфекции.

«Ученые Научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина предложили новый высокоточный и быстрый способ определения бактерии вида туберкулеза. Для обнаружения бактерии выявляют целевой ген при помощи набора праймеров определенного нуклеотидного состава. Разработанный способ может найти применение не только в диагностических лабораториях, но и в условиях полевых лабораторий», — рассказали в ведомстве.

В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний нашли способ диагностики заболевания у детей и подростков. Методика позволяет определить активность туберкулезной инфекции у пациентов детского возраста в течение двух суток. Анализ крови ведется сразу по трем исследуемым показателям и выявляет заболевание на ранней стадии.

Также в центре нашли способ лечения тяжелого осложнения - фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Метод позволяет очистить легкие при минимальном хирургическом вмешательстве путем дренирования. Таким образом удается сохранить объем легочной ткани и избежать удаления части или всего легкого.