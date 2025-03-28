Новое открытие: как появился генетический код

Научный консультант Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ Алан Герберт открыл свидетельства того, что ключевую роль в эволюции генетического кода сыграли так называемые флипоны - особые участки ДНК, способные образовывать вторичные структуры, отличные от классической двойной спирали. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Открытие взаимодействий флипонов с аминокислотами в соответствии с таблицей современного генетического кода доказывает, что возникновение генетического кода - не случайность, а естественный результат эволюции. Природа ничего не изобретает с нуля, она придумывает новые механизмы из того, что доступно», — пояснила заведующая Международной лабораторией биоинформатики НИУ ВШЭ Мария Попцова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже много лет изучают, как различные альтернативные формы устройства генома, в том числе флипоны и участки так называемой "зеркальной" ДНК, влияют на жизнедеятельность клеток. Недавно им удалось показать, что флипоны играют важную роль в работе ранее неизвестного механизма регуляции генов, а также уточнить их роль в развитии некоторых форм опухолей и наследственных заболеваний.

В своей новой работе Герберт раскрыл при помощи нейросети AlphaFold3 необычную связь между некоторыми флипонами, состоящими из повторяющихся последовательностей из двух нуклеотидов - "букв" ДНК - и примитивными пептидами, состоящими из двух разных аминокислот. Ему удалось раскрыть десятки примеров подобных взаимодействий между ДНК и пептидами, а также открыть реакции с участием ионов магния и цинка, которые способствуют удлинению этих цепочек нуклеотидов и аминокислот.

Как предполагает биоинформатик, на самых первых этапах эволюции подобные комбинации из флипонов и пептидов выступали в качестве так называемых тинкеров. Так ученые называют самовоспроизводящиеся структуры, в процессе самокопирования которых появлялись все более сложные и длинные цепочки ДНК и молекулы пептидов. Их эволюция постепенно привела к появлению генетического кода, в рамках которого каждая аминокислота связана с определенными наборами из трех "букв" ДНК.