Миниатюрные роботы помогут убирать инфекции с медицинских имплантов

Учёные придумали новый способ убирать опасные бактериальные плёнки с медицинских имплантов с помощью крошечных роботов, которыми можно управлять на расстоянии. Эти роботы сделаны из мягкого геля и могут проникать в труднодоступные места. Такую разработку представили исследователи из Китайского университета Гонконга вместе с коллегами из Сингапура и Германии.

Когда в тело ставят имплант, вроде искусственного сустава или катетера, на нём иногда вырастают бактерии. Они образуют липкую плёнку — биоплёнку, которую сложно убрать антибиотиками. Из-за этого порой приходится делать ещё одну операцию. Новые роботы решают эту проблему по-другому. Их доставляют к импланту через тонкую трубку, а потом с помощью магнита снаружи тела ими управляют. Робот может скользить или катиться, проникая в щели, и убирает плёнку тремя способами: счищает её, убивает бактерии специальными веществами и уносит остатки с собой.

Тесты показали, что роботы работают на сложных поверхностях, например, на медицинских сетках. Их можно видеть через рентген или эндоскоп, чтобы точно направлять. Учёные считают, что это изобретение сделает лечение безопаснее и избавит от лишних операций. Пока роботов проверяют в лаборатории.

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