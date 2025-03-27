Найден способ предсказывать осложнения после операций

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина разработали метод, позволяющий предсказывать развитие делирия у пациентов после операций на сердце.

Делирий — это форма послеоперационного психоза, возникающая примерно у 30% пациентов после наркоза.

Ученые изучили обмен веществ у 150 пациентов и выявили молекулы, сигнализирующие о высокой вероятности осложнений. Этот подход основан на метаболомике — области науки, изучающей биохимические процессы в организме. В отличие от обычного анализа крови, который оценивает 10−20 метаболитов, новый метод позволяет анализировать сотни соединений, создавая более детальный профиль пациента.

По словам заведующего кафедрой фундаментальной медицины НГУ Андрея Покровского, этот метод поможет врачам заранее выявлять пациентов, подверженных риску делирия, и корректировать их послеоперационное лечение.

В дальнейшем ученые планируют проверить, можно ли применять этот метод для прогнозирования осложнений после других операций, требующих длительного наркоза.