Академик рассказал о вкладе пауков в медицину

Наверное, удивит заголовок "Пауки во спасение". С пауками, паутиной мы привыкли бороться. Но мой сегодняшний собеседник - ректор Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России, академик РАН Валентин Павлов, и, оказывается, не только он, убежден: паутина может быть для нас благом. Правда, не всякая, а именно паука, который родом из Африки (Nephila).

© Российская Газета

Чтобы читатель не запутался в паутине, попытаемся объяснить, чем паук африканский отличается от того, который может обосноваться в квартире моей любимой героини тети Маши из подъезда. И тут слово самому Валентину Николаевичу.

В свое время он окончил Башкирский медицинский институт. Основная медицинская специализация - урология. Знаменит - и не только в Башкирии - именно как уролог, великолепный хирург в этой области медицины. Несмотря на чины, должности, академик Павлов оперирует каждый день. Но - перейдем к африканским паукам.

Валентин Николаевич, чем конкретно африканские кругопряды-нефилы отличаются от обычных пауков?

Валентин Павлов: На первый взгляд паук как паук. Но только на первый. Эти пауки - самые крупные, плетущие сети. Длина их тела может достигать четырех сантиметров, а размах лап - пятнадцати. Именно поэтому кругопряды-нефилы могут плести сети до двух метров в диаметре. Их паутина - самая прочная на разрыв. И может быть очень полезна.

Почему вы это так уверенно утверждаете?

Валентин Павлов: Наша лаборатория природоподобных технологий работает над этим проектом уже больше года. Известно, что в древние времена такая паутина использовалась в качестве шовного материала для лечения открытых ран. Ведь паутина обладает такими уникальными свойствами, как биосовместимость и биоразлагаемость.

В рамках наших исследований шелк паутины планируется использовать как ранозаживляющие повязки у пациентов, например, с сахарным диабетом, для раненых с различными повреждениями и т.д.

Вы сказали, "в рамках наших исследований". В них участвуют не только медики?

Валентин Павлов: Не только. Хотя прежде всего нейрохирурги во главе с академиком Владимиром Викторовичем Крыловым, профессором Шамилем Махмутовичем Сафиным, нейрофизиологи Центра неврологии во главе с академиком Михаилом Александровичем Пирадовым, заведующей лабораторией биопринтинга БГМУ Светланой Викторовной Пятницкой... То есть представители разных отраслей и даже специалисты Московского зоопарка.

Зоопарка? Хотя, конечно, кто-то же должен поставлять пауков. Но, Валентин Николаевич, пауки из зоопарка - это же не африканские пауки. Однако они вас устраивают. Они вам годятся для проведения исследований? У них же нет антигенных свойств.

Валентин Павлов: Мы друг друга здесь не совсем поняли. В зоопарках содержатся экзотические пауки.

Вот скажем, я хочу посмотреть на этого паука. Вы сами его держали в руках?

Валентин Павлов: Да, конечно, я держал такого паука. А можно опубликовать фотографию его внешности, сделанную лично мной? Я отнюдь не претендую на гонорар, но претендую на внимание читателей, поскольку речь об использовании пауков для охраны нашего с вами здоровья.

Пауки, их паутина уже используются для врачевания?

Валентин Павлов: Как принято говорить, на сегодняшний день - это использование на лабораторных животных, точнее на крысах. Вот скажем, у экспериментальной крысы удалили часть седалищного нерва. Крыса, почти как человек, не может ходить.

Их паутина - самая прочная на разрыв. И может быть очень полезна: в древние времена ее использовали в качестве шовного материала для открытых ран.

Что делаем мы? Взяли сосуд другой крысы и внутрь этой вены поместили с помощью специального крючка паутину паука рода нефилы - и... У крысы без седалищного нерва через два месяца наблюдалось направленное восстановление нервов. Она смогла передвигаться.

Но мы же не крысы! Лично я могу надеяться, что через какое-то время, когда паутина перейдет из лаборатории в клинику, мне введут ее и я смогу нормально ходить?

Валентин Павлов: Поверьте, такое обязательно произойдет! Иначе и я, и мои коллеги перестали бы столько времени, сил и знаний отдавать такой возможности исцеления. Причем использование паутины не будет восприниматься как чудо. Почти убежден: люди примут это как должное. Не стану далеко уходить от своей специализации. Я уролог. Знаю, что отказ почек от работы - это гибель. Но полвека назад создали гемодиализ. И это дало возможность жить, когда почки не работают.

Это время я помню. Тогда впервые на страницах газеты, в которой работала, стали публиковать медицинскую подборку. И в первом выпуске под названием "Искусственная почка" рассказали о гемодиализе. Тогда-то познакомилась с великим урологом Николаем Алексеевичем Лопаткиным. Я отправилась в клинику в надежде увидеть крохотную искусственную почку, а попала в специально оборудованный умной аппаратурой зал первого в нашей стране отделения гемодиализа. Гемодиализ и в наши дни весьма востребован для спасения пациентов с отказавшими почками. Весьма востребована и пересадка почек... Но во весь голос в охране здоровья заявляют о себе роботы, искусственный интеллект...

Валентин Павлов: Убежден, в охране здоровья у паутины есть будущее!

Но кто-нибудь из ваших коллег наверняка возразит . Как может совершенно невидимое стать столь значимым?

Валентин Павлов: Жизнь показывает, что невидимки нередко выходят на первый план. Сколько для этого потребуется времени? Пока у меня на этот вопрос нет ответа. Но, надеюсь, доживу до практического применения разрабатываемой нами методики. В недалеком будущем новые направления в сфере биотехнологий могут позволить получать паутину в больших объемах без самих пауков. В этом смогут помочь методы генной инженерии и редактирования генома.

P.S.

В нашей беседе участвовал коллега академика Павлова - проректор по научной и международной деятельности Башкирского медицинского университета доцент Руслан Ишемгулов. Пауков, паутину он воспринимает как должное, не видит в этом ничего удивительного, точно так же, как и лечение сложнейших заболеваний с помощью киберножа.

Кибернож в его руках подобен скальпелю в хирургии. Он, можно сказать, повседневность современной хирургии. Хотя, по мнению Руслана Радиковича, не исключено, что век киберножа не вечен и ему на смену придет тот же искусственный интеллект. ИИ с помощью ученых клиницистов предложит нечто иное, более щадящее и более безопасное для спасения людей. Жизнь остановить нельзя, а значит, нельзя остановить то, что делается ради ее продолжения и спасения.