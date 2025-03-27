Обнаружен новый фактор риска после операций на сердце

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) в результате исследования, проведенного совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина, выявили метаболические маркеры, которые предупреждают о наличии высокой степени риска развития определенных осложнений у пациентов в послеоперационный период. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Как показывает статистика, примерно у 30% пациентов после операций на открытом сердце возникает состояние делирия (послеоперационного психоза) как реакция на медикаментозный наркоз. Таким пациентам требуется специальный послеоперационный уход, и возможность заранее прогнозировать риск развития такого состояния оказала бы врачам существенную помощь в этом. Решение задачи ученые искали в области метаболомных исследований, которые дают возможность понять, как происходит обмен веществ в организме, изучить взаимосвязи биохимических реакций.

"В рамках этого проекта мы смогли обследовать порядка ста пятидесяти пациентов и с помощью нашего подхода выделили молекулы, с помощью которых можно предсказывать возникновение делирия с достаточно высокой точностью", - рассказал заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

Метаболомика дает возможность понять, как происходит обмен веществ в организме, исследовать взаимосвязи биохимических реакций. В результате удается получить метаболический профиль целого ряда соединений в организме, понять их роль в физиологических процессах. И здесь большую роль играет то, насколько детальным получается этот метаболический профиль пациента. Обычный биохимический анализ охватывает порядка 10-20 различных метаболитов, методика, применяемая исследователями НГУ, позволяет повысить их число до нескольких сотен.

С помощью биохимического анализа крови врачи уже перед операцией могут выделять тех пациентов, у которых потенциально может развиться это послеоперационное осложнение, и соответствующим образом скорректировать стратегию их лечения.

В перспективе ученые рассматривают возможность, используя этот же подход, попробовать найти схожие маркеры риска развития делирия не только после операций на сердце - за рубежом уже публиковались работы, указывавшие на наличие подобных рисков, развивающихся после других операций, также сопровождающихся длительным медикаментозным наркозом.