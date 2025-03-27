Созданы умные стельки для мониторинга движения и предотвращения травм

Ученые из Университета Портсмута и компании TG0 разработали умные стельки, которые могут отслеживать движения человека и оценивать взаимодействие стопы с землей. Это открывает новые возможности для спорта и здравоохранения, включая профилактику травм и мониторинг восстановления.

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Ранее для измерения этих данных использовались дорогие и громоздкие системы, такие как платформы для измерения силы реакции земли. Однако эти устройства ограничены по использованию в обычных условиях. В отличие от них, умные стельки TG0 используют встроенные датчики давления и инерциальный измерительный блок, что позволяет точно отслеживать движение и давление на стопу.

С помощью искусственного интеллекта стельки могут предсказывать силы нормальной реакции с ошибкой всего в 4,16%. Это гораздо точнее, чем предыдущие методы, где ошибка могла составлять 8−20%. Устройство поддерживает до восьми часов непрерывного сбора данных, которые передаются на ПК с помощью Bluetooth.

Эти стельки могут быть полезны не только для спортсменов, помогая отслеживать движения и снижать риск травм, но и для врачей, контролирующих процесс восстановления пациентов. Также их можно использовать для исследований в области спортивной науки и биомеханики.

Кроме того, TG0 планирует улучшить уход за диабетической стопой, интегрируя технологию давления в стельки для раннего выявления опасных зон давления и предотвращения осложнений.