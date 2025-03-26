Ученые назвали главные источники микропластика в повседневном окружении

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее значимые и неочевидные источники микропластика, попадающего в воду, почву, воздух и организмы людей и животных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Микропластик — это частицы размером от 5 мм до 1 микрона, которые образуются при разрушении крупных пластиковых изделий или изначально содержатся в косметике и бытовой химии.

По данным Международного союза охраны природы, главные источники загрязнения — синтетическая одежда (35% выбросов при стирке), автомобильные шины (28%) и городская пыль (24%). Меньший, но значимый вклад вносят дорожная разметка, краски для судов и декоративная косметика с блёстками.

Частицы пластика переносятся ветром и водой на огромные расстояния. Легкие полимеры, такие как полиэтилен, плавают на поверхности океанов, а тяжёлые оседают на дно. В воздухе разносятся мельчайшие пылевидные частицы, которые мы вдыхаем. Дождевая вода смывает микропластик с улиц в почву и грунтовые воды, откуда он попадает в реки и моря.

Морские обитатели, птицы и даже зоопланктон принимают микропластик за пищу. Частицы накапливаются в их организмах, повреждают пищеварительный тракт и могут привести к гибели. По пищевой цепочке пластик доходит и до человека — через морепродукты, воду и воздух. Исследования подтвердили наличие микропластика в лёгких, печени, почках и крови людей.

Особую тревогу вызывает не сам пластик, а его способность впитывать токсичные вещества и бактерии. Попадая в организм, эти частицы могут вызывать хроническое воспаление и провоцировать заболевания. Например, жевание одной порции синтетической жвачки приводит к проглатыванию до 3000 микрочастиц пластика.

Эксперты рекомендуют выбирать одежду из натуральных тканей, отказаться от косметики с микрогранулами (скрабы, блестки), использовать многоразовые сумки и стеклянную тару вместо одноразового пластика, а также внимательно читать состав продуктов, избегая бисфенола А и других вредных добавок.