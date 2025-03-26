Ученые раскрыли древние секреты человеческого иммунитета

Три студента Университета Небраски-Линкольна под руководством ведущего вирусолога Лувена Чжана пролили свет на эволюцию иммунной системы человека. Работа опубликована в журнале Journal of Medical Virology (JMV).

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В одном из исследований студенты выяснили, что с появлением челюстей у позвоночных организмов их иммунная система стала более сложной и эффективной. Другое исследование показало, что 60 миллионов лет назад в ДНК предков человека мог случайно встроиться «псевдоген» — участок генетического кода, не создающий белки. Однако ученые предполагают, что он мог помочь предкам людей лучше защищаться от болезней и до сих пор влияет на иммунитет.

Студенты использовали компьютерные технологии для анализа генов и сравнивали данные разных видов — от рыб до млекопитающих. Хотя такой метод исследования был для них новым, они успешно освоили его и внесли значимый вклад в науку.

Результаты этих исследований помогут глубже понять, как работает иммунитет человека, а также могут привести к новым способам лечения аутоиммунных заболеваний, например, волчанки. Сейчас ученые ищут финансирование, чтобы продолжить работу в этом направлении.