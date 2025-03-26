Разработан новый способ контрацепции

Ученые из Массачусетского технологического института представили инновационную разработку: инъекцию, которая формирует в организме контрацептивный имплантат без хирургического вмешательства. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemical Engineering.

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Новый подход основан на образовании имплантата прямо в тканях после инъекции микрокристаллов прогестерона. Вещество вводится с помощью шприца вместе с растворителем, плохо смешивающимся с водой. После инъекции растворитель постепенно замещается жидкостями организма, а микрокристаллы слипаются между собой и формируют плотный имплантат. Он медленно и равномерно высвобождает гормон, обеспечивая длительный контрацептивный эффект.

Эксперименты на крысах показали, что препарат действует не менее 97 дней. По словам авторов, срок действия может быть значительно увеличен при корректировке формулы, вплоть до нескольких лет. При этом имплантат можно при необходимости удалить, а технология совместима с тонкими иглами и не требует операции.

По мнению исследователей, эта технология может быть применена и за пределами контрацепции — например, для длительной доставки препаратов при ВИЧ, туберкулезе, хронической боли, метаболических и психических расстройствах. В условиях ограниченного доступа к медицинской помощи такой метод особенно перспективен.