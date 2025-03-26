Российские ученые научились прогнозировать нежелательные исходы беременности

С помощью искусственного интеллекта ученые из Института материнства и детства Тюменского медицинского университета создали электронный навигатор рисков нежелательного исхода беременности.

Они обследовали почти тысячу пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. И установили, что такие исходы прямо связаны с индексом массы тела (ИМТ) и возрастом наступления первой менструации. ИМТ в норме соответствует значениям от 18,5 до 25. Показатель меньше нижнего значения говорит о дефиците массы тела, выше 30 - указывает на ожирение.

Исследователи установили, что ИМТ более 23 может служить маркером риска выкидышей, более 25 - преждевременных родов, а менее 23 может привести к неразвивающейся беременности. А если к этому показателю добавить и точный возраст наступления первой менструации, появляется возможность прогнозировать исход беременности, вовремя принять меры для снижения рисков демографических потерь. Теперь помогать врачам будет навигатор.