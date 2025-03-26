В России создали ополаскиватель для лечения кариеса

Российские учёные разработали состав ополаскивателя для рта, который поможет в лечении раннего кариеса

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Студенты Новгородского государственного университета разработали инновационный раствор для профилактики заболеваний зубов и дёсен. Этот раствор содержит полезные микроорганизмы, которые борются с патогенной микрофлорой и могут предотвратить развитие кариеса на ранних стадиях. По словам разработчиков, регулярное использование средства в качестве ополаскивателя позволит остановить развитие кариеса и улучшить состояние полости рта.

В состав раствора входят микроорганизмы, такие как Streptococcus salivarius, которые борются с бактериями, вызывающими ангину, отит и фарингит. Также в растворе есть Lactobacillus, которые помогают замедлять рост опасных бактерий, таких как стафилококки и кишечные палочки. Эти микроорганизмы эффективно воздействуют на Streptococcus mutans и Porphyromonas gingivalis — бактерии, которые способствуют развитию кариеса и болезней дёсен.

Как рассказала Полина Грабежева, одна из авторов проекта, эта разработка будет полезна для всех, кто заботится о здоровье зубов. Преимущество нового средства в том, что его можно использовать не только как ополаскиватель, но и как антисептическое средство в виде специального трейнера, которым могут пользоваться даже дети. На данный момент продукт проходит экспериментальное тестирование, и в будущем планируется выпустить его в удобной гелевой форме для ещё большего комфорта.