Создан революционный гидрогель для восстановления мениска

Американские ученые из Пенсильванского университета разработали гидрогель нового типа для восстановления поврежденного мениска. Материал показал многообещающие результаты в доклинических испытаниях. Исследование опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BioMat).

Мениск — важнейший амортизатор коленного сустава, чьи сложные биохимические свойства до сих пор затрудняли эффективное восстановление. Современные методы, включая трансплантацию, часто не учитывают эти нюансы, что приводит к неудовлетворительным результатам.

Новый гидрогель, созданный из децеллюляризированной ткани коровьего мениска, решает эту проблему благодаря адаптивным свойствам.

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«Мы смогли сохранить структурный каркас ткани, удалив клеточные компоненты, которые могут вызывать отторжение. Это делает лечение безопаснее, а использование 3D-печати позволяет точно воспроизводить свойства повреждённого участка», — объяснил доктор Су Чинхео, руководивший исследованием.

В экспериментах на животных гидрогель успешно интегрировался с окружающими тканями, демонстрируя лучшие результаты по сравнению с существующими методами. Особые белки в его составе направляют рост новых клеток, способствуя естественному восстановлению.

Команда переходит к испытаниям на крупных животных, а в перспективе планирует применять технологию сначала для небольших разрывов мениска, затем — для более сложных случаев. Это открытие может значительно улучшить качество жизни миллионов пациентов с травмами колена по всему миру.