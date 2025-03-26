В России будут лечить рак на генном уровне

Российские ученые из Иваново захотели лечить рак на генном уровне — они разработали соединение, которое не даст клеткам с «плохой» наследственностью делиться дальше. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на специалистов ИХР РАН.

© Lenta.ru

Уточняется, что ДНК обладает сложной спиралевидной структурой, которая создается благодаря взаимодействию азотистых оснований. Если же в эти азотистые основания, как отмечается, «вставить» молекулу вещества, то процессы копирования и считывания информации больше будут невозможны.

По данным исследователей, новое вещество работает именно так: оно проникает в ДНК, встраивается в области с высоким содержанием аденина и тимина, после этого под воздействием света «ломает» всю структуру. Тем самым восстановление ДНК больше невозможно, как и копирование наследственного материала, и синтез белков в такой клетке.

Как указала глава проекта Наталья Лебедева, соединение относится к порфиринам и обладает объемной структурой, идеально подходящей для вмешательства в специфические участки ДНК. Новый механизм, считает она, открывает перспективы для создания противораковых препаратов и антибиотиков с минимальными побочными эффектами.

Ранее владивостокские ученые увидели в морских ежах способность победить рак. В частности, специалисты заявили, что из ежей возможно сделать микрокапсулу, которая сможет доставлять лекарства прямо к раковым очагам. Также недавно ученые-физики из Новосибирска начали создавать ускоритель для лечения рака.