В «Сириусе» займутся клонированием приматов для медицинских исследований

В научно-технологическом центре (ИНТЦ) «Сириус» планируют клонировать приматов для медицинских исследований. Как сообщили в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны», эксперименты направлены на изучение генетических заболеваний, развитие эмбрионов и поиск новых методов лечения.

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Проект ведет компания-резидент «Артклонтэк». По словам ее генерального директора Александра Кузнецова, одна из главных задач — улучшение репродуктивных технологий для человека. В частности, ученые хотят повысить эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сейчас успешность переноса эмбрионов составляет 40−60%, и многим пациентам приходится проходить процедуру несколько раз.

Эксперименты на клонированных приматах позволят изучить процессы развития эмбрионов и влияние различных факторов на их жизнеспособность. Эти исследования могут помочь создать более точные методы диагностики и повысить эффективность лечения бесплодия.