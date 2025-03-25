Доказана эффективность брокколи против рака

Новосибирские специалисты завершили изучение сульфорафана как эффективного онкопротектора. Исследование поможет в разработке отечественного иммунотерапевтического фитопрепарата.

Ученые выделили ряд перспективных биомолекул, обладающих онкопротекторным действием. К них относятся куркумин, эпигаллокатехин, входящий в состав зеленого чая, ресвератрол, который содержится, например, в винограде, а также сульфорафан. Это соединение, содержащееся в растениях семейства Крестоцветные. Особенно богато им брокколи.

"Сульфорафан и подобные ему молекулы обладают иммуномодулирующим эффектом, - рассказывает профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Михаил Суботялов. - Не стимулируя и не подавляя иммунитет, они возвращают его в здоровое состояние, при котором иммунная система снова начинает распознавать раковые клетки и "приговаривать" их к смерти".

Важное свойство сульфорафана - его высокая биодоступность. Он легко усваивается организмом человека.

"Сульфорафан демонстрирует самую высокую биодоступность среди известных антиоксидантных фитохимических веществ", - поясняет кандидат биологических наук Анна Козлова.

Ученые также доказали, что сульфорафан обладает антибактериальными свойствами против бактерии Helicobacter pylori и перспективен при лечении детей, страдающих расстройствами аутистического спектра.

В дальнейшем исследователи планируют разработать высокоочищенный сульфорафан и вывести его на российский рынок. Импортозамещенный фитопрепарат будет обладать высоким иммунотерапевтическим потенциалом.