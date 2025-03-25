Российские ученые упростили процедуру подбора лечения рака

В России разработана тест-система, которая упростит и ускорит лечение рака молочной железы

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В Сеченовском университете создали первую отечественную тест-систему нового поколения для диагностики рака молочной железы (РМЖ). Она прошла успешные клинические испытания, стартовавшие в 2024 году, в московском онкологическом институте имени П. А. Герцена. Тест-система «Таргет РМЖ» способна выявлять генетические мутации, провоцирующие рак, а также определять чувствительность опухоли к таргетным препаратам. Разработчики отмечают, что одно исследование даёт сразу все данные для подбора индивидуальной терапии. После утверждения теста Росздравнадзором, его начнут использовать в российских клиниках.

Особенность нового теста в том, что он анализирует не только наследственные мутации, но и изменения в образце опухоли. Это позволяет врачам оценивать реакцию организма на лекарства и корректировать лечение. Руководитель проекта Марина Секачева подчеркнула, что система помогает предсказать устойчивость опухоли и отказаться от неэффективных схем терапии. Разработку уже начали применять в научно-клиническом центре Сеченовского университета.

Директор Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Владислав Милейко рассказал, что тест анализирует более 20 генов, что позволяет учитывать не только текущие, но и перспективные препараты. Благодаря этому врачи смогут заранее понять, подходит ли новейшее лекарство конкретному пациенту. Разработчики уверены, что их система станет важным шагом в диагностике и лечении РМЖ, обеспечивая пациенткам доступ к персонализированным и более эффективным методам терапии.