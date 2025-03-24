Психиатр ответил, поможет ли пересадка кала вылечить депрессию

Все привыкли считать, что депрессия развивается вследствие нарушений работы мозга. Однако некоторые ученые предполагают, что виновником может быть вовсе не мозг, а кишечник. Его микробиота влияет на выработку различных нейромедиаторов и гормонов. В связи с возникновением этой гипотезы некоторые специалисты предположили, что пересадка кала для борьбы с дисбактериозом поможет и в лечении подавленного настроения. Подробнее о новой гипотезе и лечении депрессии — в материале «Газеты.Ru» к Международному дню борьбы с депрессией.

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Как кишечник связан с депрессией

В последние годы число людей, больных депрессией, растет. По оценкам ВОЗ, сегодня во всем мире от депрессии страдает порядка 280 млн человек. В отличие от просто плохого настроения, симптомы депрессии — грусть, апатия, чувство вины, тревога, нежелание что-либо делать, суицидальные мысли, сонливость и многие другие — сохраняются долгое время и не проходят самостоятельно. Причины депрессии разнообразны, но доказано, что в ее развитии ключевую роль играют нарушения в обмене нейромедиаторов. К примеру, у человека наблюдается недостаток серотонина, норадреналина, дофамина и другие нарушения.

«В настоящее время в научной литературе общепринята концепция оси "кишечник — мозг", объясняющая взаимоотношения между мозгом и кишечником. Считается, что нарушение нормальной регуляции этой оси при депрессии может приводить к изменению состава микробиоты. У людей с депрессией часто наблюдается снижение разнообразия микробиоты, уменьшение количества полезных и увеличение патогенных бактерий», — рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор клиники психиатрии имени С.С. Корсакова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Марина Кинкулькина.

По словам специалиста, при депрессии может нарушаться целостность кишечного барьера, изменяться pH, моторика и секреция в кишечном тракте. Эти изменения обусловлены как внутренними механизмами, так и изменением образа жизни при депрессии. Это и снижение физической активности, и нарушения питания — человек начинает потреблять больше обработанных продуктов и меньше полезных, в первую очередь богатых клетчаткой, а также пьет меньше жидкости. Все это, безусловно, влияет на кишечную микробиоту, которая в свою очередь оказывает действие на мозг и психическое состояние человека. Это двунаправленное влияние, и ученые пока не могут сказать, что первично, а что вторично.

Механизмы коммуникации микробиоты с центральной нервной системы реализуются, как правило, через ее метаболиты, отметила старший научный сотрудник Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Ольга Аверина.

«Многие ключевые представители микробиоты кишечника способны к продукции различных нейромодулирующих соединений, таких как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), серотонин, дофамин, ацетилхолин, глютамат и других. Поверхностные структуры и ряд метаболитов бактерий обладают иммуномодулирующими свойствами. Все эти соединения воздействуют как на энтеральную нервную систему, так и на центральную, включая мозг», — рассказала Аверина.

Однако, по словам Кинкулькиной, в настоящий момент нельзя сказать, что у всех пациентов с депрессией обязательно есть нарушения микробиоты. Пока есть отдельные исследования на небольших выборках пациентов, но этого недостаточно — необходимо более масштабное изучение. Тем не менее кишечную микробиоту сегодня рассматривают как важный механизм в патогенезе депрессии. Обычно с депрессией работают психологи посредством терапии. Также ее лечат медикаментозно при помощи антидепрессантов, назначенных психиатром.

«Но существуют и более интересные, альтернативные методы лечения этого состояния через влияние на бактерии кишечника. Состав микробиоты можно менять в сторону восстановления баланса через различные терапевтические стратегии, которые также направлены на снижение депрессивного состояния у пациентов. Одной из перспективных стратегий сегодня рассматривается трансплантация фекальной микробиоты — введение фекалий здорового донора в кишечник пациента с депрессией», — добавила Аверина.

Как проходит пересадка кала и для чего ее назначают

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового человека или нескольких здоровых людей, реципиенту, страдающему тем или иным заболеванием, для лечения. Эта методика позволяет восстановить баланс микробиоты, что благотворно влияет на состояние здоровья реципиента.

«В результате процедуры реципиенту в просвет желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вводится полученный от живого здорового донора фекальный материал, который включает в себя живые бактерии, фрагменты бактерий, грибки, бактериофаги, а также вырабатываемые ими активные биологические субстанции, имеющие регуляторные функции, природные антибиотики против бактерий и грибков-конкурентов, секреторные антитела, белки, желчные кислоты и другие компоненты», — рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий лабораторией экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Виталий Морозов.

Существуют несколько основных методов пересадки: введение непосредственно в толстую кишку при помощи колоноскопа, в желудок или двенадцатиперстную кишку при помощи зонда, вводимого через нос или рот, также введение раствора клизмой в прямую кишку. Кроме того, иногда применяются пероральные капсулы с замороженным и высушенным препаратом фекальной микробиоты. Методику выбирают в зависимости от состояния пациента. Трансплантация кала успешно применяется при лечении язвенного колита, синдрома раздраженной кишки с диареей или запорами, метаболического синдрома, рецидивирующей клостридиальной инфекции. Однако она может помочь не только с болезнями желудочно-кишечного тракта, но и с рядом других патологий.

Поможет ли пересадка кала вылечить депрессию?

«Доклинические исследования показывают, что такая терапия может усиливать действие нейрохимических веществ, снижать воспаления, тем самым облегчая депрессивное поведение. Также такая стратегия показала себя многообещающей в клинических условиях, улучшая желудочно-кишечные симптомы и общее качество жизни пациентов с депрессией», — рассказала Аверина.

Так, недавнее исследование ученых из Китая показало, что фекальная трансплантация может быть альтернативой для пациентов, которые плохо реагируют на антидепрессанты.

«Уже есть данные о том, что пациентам с сочетанием депрессии и синдрома раздраженного кишечника пересадка кала может улучшить не только физическое, но и психическое состояние. Это требует дальнейшего изучения. Также есть ряд работ, в которых показана эффективность пробиотиков для лечения пациентов с депрессией, особенно легкой. Было установлено, что в исследованиях, проведенных на азиатской популяции, эффективность пробиотиков существенно выше, чем в Европе или Америке. Необходимо продолжить изучение данной темы, в том числе для более детального анализа уже полученных результатов и прогнозирования долгосрочных последствий. Важно определить, насколько устойчивым и продолжительным будет эффект. Внести свой вклад в улучшение состояния при депрессии могут разные методы восстановления микробиоты, включая изменение рациона питания», — отметила Кинкулькина.

По ее словам, существует много факторов, которые влияют на скорость уменьшения депрессивной симптоматики.

«В некоторых исследованиях указывают, что улучшение состояния пациентов с депрессией после фекальной трансплантации наблюдалось уже на второй месяц. При правильно подобранной терапии антидепрессантами улучшение наблюдается в те же сроки или быстрее. У каждого метода, у каждого препарата, у каждого подхода есть свое назначение. Поэтому сначала надо четко определить показания. Сейчас в Сеченовском университете мы ведем изучение особенностей микробиоты у пациентов с различными типами депрессии. Надеемся, что полученные нами результаты внесут свою лепту в разработку новых подходов в терапии депрессии. Депрессия — это многофакторное заболевание. И говорить о том, что какой-то один метод возьмет и уберет сразу все симптомы и вылечит больного, нельзя. Необходимо использовать весь комплекс подходов: и медикаменты, и психотерапевтическое воздействие. Коррекция микробиоты, когда это будет доказано в научных исследованиях, также станет одним из методов терапии», — заключила специалист Кинкулькина.

Морозов также подчеркнул, что пока данных о том, какие именно штаммы бактерий, пробиотики или пребиотики помогут в лечении депрессии, недостаточно для внедрения метода в клиническую практику