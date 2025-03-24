Ученые выявили участки мозга, ответственные за эпилепсию

Исследователи из Клиники «Бригем энд уименс» и Гарвардской Медицинской школы обнаружили, что генерализованные эпилептические приступы связаны с определенной сетью в мозге, а не охватывают его полностью, как считалось ранее. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Генерализованная эпилепсия — это форма заболевания, при которой судорожные приступы затрагивают обе половины мозга одновременно. Ранее считалось, что они возникают хаотично по всему мозгу, но новое исследование показало, что приступы связаны с определенной сетью нервных связей.

Глубокая стимуляция мозга — это метод лечения эпилепсии, при котором в мозг пациента имплантируют электроды. Они передают слабые электрические импульсы, подавляя приступы. Этот метод применяется, когда лекарства не помогают.

В новой работе исследователи использовали методы анализа мозговых цепей. Они изучили области мозга пациентов с эпилепсией, в которых наблюдаются небольшие изменения структуры, и сопоставили эти данные с результатами глубокой стимуляции мозга.

Ученые выяснили, что эпилептические приступы активируют определенную сеть мозга, а ключевая точка этой сети находится в центромедиальном таламусе — области, ответственной за регулирование сознания и движений. Именно сюда нейрохирурги устанавливают электроды для стимуляции, что объясняет эффективность метода.

Теперь ученые планируют клинические испытания, чтобы проверить, можно ли воздействовать на выявленную сеть более точечно. Также предстоит выяснить, одинаков ли этот механизм для разных типов эпилепсии.