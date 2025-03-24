Назван способ защититься от рака почки после 50 лет

Ученые из Стэнфордского университета установили, что уменьшение индекса массы тела на 10% снижает риск развития почечно-клеточной карциномы на 28% после 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

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В исследовании приняли участие 204 364 мужчины и женщины. На начальном этапе средний возраст участников составлял 61,6 года. Ученые отслеживали изменения в состоянии здоровья участников, а также показатели их ИМТ в возрасте 18, 35 и 50 лет.

ИМТ (индекс массы тела) — это величина, позволяющая вычислить соответствие веса человека его росту. Она помогает определить, насколько масса тела соответствует норме. Нормальные значения ИМТ находятся в рамках 18-24,9.

За время наблюдения было зафиксировано 1425 случаев рака почки (почечно-клеточной карциномы), из которых 583 отличались агрессивным течением, а 339 закончились летальным исходом. Анализ показал, что лишний вес выступал явным провокатором этого заболевания. Каждое увеличение ИМТ на пять пунктов повышает вероятность развития почечно-клеточной карциномы и всех ее подтипов на 10-40%.

Похудение, в свою очередь, оказывает защитный эффект. Ученые подсчитали, что при уменьшении ИМТ на 10 пунктов у молодых людей (в возрасте 18-35 лет) риск развития почечно-клеточной карциномы снижается на 21%. Однако наиболее выраженную пользу от аналогичного снижения массы тела получают люди после 50 лет — у них вероятность развития рака почек сокращается на 28%.