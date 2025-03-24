Люди каких профессий реже попадают под влияние оптических иллюзий

Британские учёные из Ланкастерского университета и Университета Восточной Англии провели серию экспериментов, в ходе которых выяснилось, что профессионалы в области медицинской визуализации, такие как рентгенологи, проявляют большую устойчивость к оптическим иллюзиям по сравнению с представителями других специальностей.

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Ранее считалось, что оптические иллюзии, возникающие из-за особенностей восприятия цветов, форм и размеров, воздействуют на всех людей одинаково. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, опровергло это мнение.

Оказалось, что у специалистов, чья профессиональная деятельность связана с анализом медицинских изображений (рентгенограммы и МРТ), развивается умение концентрироваться на ключевых деталях, игнорируя второстепенную информацию. Это снижает их подверженность оптическим иллюзиям.

Интересно, что устойчивость к иллюзиям формируется не сразу, а в процессе многолетней работы. Начинающие специалисты в области медицинской визуализации продемонстрировали такой же уровень восприимчивости к иллюзиям, как и контрольная группа.