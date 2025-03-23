Ученые выяснили, как можно «усыпить» рак

Ученые из Лаборатории Джексона (США) установили, что фрагменты РНК под названием ASO могут активировать «ядовитые» генетические элементы, подавляющие рост раковых опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Переход раковых клеток в состояние «сна» связан с крошечными генетическими элементами, называемыми «ядовитыми экзонами». Эти экзоны регулируют уровень ключевых белков, контролируя генетические процессы и предотвращая опасную клеточную активность. Однако в случае рака этот защитный механизм часто нарушается.

Исследователи выяснили, что раковые клетки подавляют активность токсичного экзона в гене TRA2β, что приводит к повышению уровня белка TRA2β внутри клеток и способствует разрастанию опухолей. Ранее было обнаружено, что низкий уровень токсичных экзонов именно в этом гене связан с плохими результатами лечения у пациентов, особенно с агрессивными формами рака.

Для восстановления этого защитного механизма ученые предложили новый подход, использовав антисмысловые олигонуклеотиды (ASO) — синтетические фрагменты РНК, которые можно настроить на активацию «ядовитых экзонов». При введении в раковые клетки ASO эффективно восстанавливают способность организма разрушать избыточную РНК TRA2β и подавлять развитие опухолей.

Кроме того, эксперименты показали, что при удалении белков TRA2β опухоли продолжали расти. Это позволило предположить, что более перспективным методом может быть воздействие именно на РНК, а не на сам белок.

Дальнейшие исследования помогут улучшить методы лечения с использованием ASO и изучить их доставку к опухолям. Предварительные результаты обещают высокую эффективность и безопасность для нормальных клеток.