Ученые выяснили, как можно «усыпить» рак

NatCom: активация особых фрагментов РНК усыпляет раковые клетки
Ученые из Лаборатории Джексона (США) установили, что фрагменты РНК под названием ASO могут активировать «ядовитые» генетические элементы, подавляющие рост раковых опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).
Переход раковых клеток в состояние «сна» связан с крошечными генетическими элементами, называемыми «ядовитыми экзонами». Эти экзоны регулируют уровень ключевых белков, контролируя генетические процессы и предотвращая опасную клеточную активность. Однако в случае рака этот защитный механизм часто нарушается.
Исследователи выяснили, что раковые клетки подавляют активность токсичного экзона в гене TRA2β, что приводит к повышению уровня белка TRA2β внутри клеток и способствует разрастанию опухолей. Ранее было обнаружено, что низкий уровень токсичных экзонов именно в этом гене связан с плохими результатами лечения у пациентов, особенно с агрессивными формами рака.
Для восстановления этого защитного механизма ученые предложили новый подход, использовав антисмысловые олигонуклеотиды (ASO) — синтетические фрагменты РНК, которые можно настроить на активацию «ядовитых экзонов». При введении в раковые клетки ASO эффективно восстанавливают способность организма разрушать избыточную РНК TRA2β и подавлять развитие опухолей.
Кроме того, эксперименты показали, что при удалении белков TRA2β опухоли продолжали расти. Это позволило предположить, что более перспективным методом может быть воздействие именно на РНК, а не на сам белок.
Дальнейшие исследования помогут улучшить методы лечения с использованием ASO и изучить их доставку к опухолям. Предварительные результаты обещают высокую эффективность и безопасность для нормальных клеток.