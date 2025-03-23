Названо неожиданное преимущество похудения

Ученые из Гетеборгского университета установили, что значительная потеря веса снижает риск развития рака даже в том случае, если часть лишних килограммов возвращается. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Region Health.

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В эксперименте приняли участие 1346 человек из проекта SOS (Шведское исследование пациентов с ожирением). Ученые оценили показатели смертности, риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у людей, которые сначала сильно похудели, а затем набрали лишние килограммы.

Отмечается, что испытуемые избавились от лишнего веса с помощью бариатрической хирургии. Это комплекс хирургических операций на желудке и кишечнике, направленных на коррекцию их объемов. Через год после операции участники потеряли в среднем около 30 килограммов, а через четыре года чуть более половины пациентов набрали как минимум 20% от сброшенного веса.

Результаты показали, что риск развития микрососудистых заболеваний и болезней сердца повышался у тех, кто начал набирать вес. Однако показатели летальности и заболеваемости раком были одинаковыми среди тех, кто поправился и сохранил вес.

Ученые отметили, что похудение позволяет защитить организм в долгосрочной перспективе. Однако тем, кто успешно снизил вес, рекомендуется избегать «откатов», чтобы сохранить здоровье сердца и суставов.