Повышенная сонливость в 80 лет оказалась связана с деменцией

Исследование, проведённое доктором наук Юэ Ленгом и Сашей Милтон, отслеживало режим сна 733 пожилых женщин. Средний возраст участниц составлял 83 года. Специалисты хотели выяснить, связаны ли определённые изменения сна с риском деменции.

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Пять лет спустя, в конце проведения нового исследования, у 13% участниц развилась деменция. Из них стабильный режим сна был у 25 человек (8%), ухудшающийся режим ночного сна у 39 человек (15%), повышенная сонливость у 29 человек (19%).

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После учёта таких факторов, как возраст, образование, диабет, гипертония, у людей с повышенной сонливостью вероятность развития старческого слабоумия была в два раза выше, чем у тех, кто спал стабильно.

Вместе с тем неизвестно, повышает ли ухудшение сна риск возникновения деменции или деменция приводит к ухудшению сна. По мнению некоторых учёных, обе теории могут оказаться верны.

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