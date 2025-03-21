Найден способ замедлить болезнь Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе объявили о возможном прорыве в борьбе с болезнью Альцгеймера. Их исследование показало, что лекарство под названием гантенерумаб может задержать появление симптомов у людей, которые унаследовали эту болезнь генетически. Такие случаи редки, но люди с этими генами почти всегда заболевают деменцией в молодом возрасте — между 30 и 50 годами.

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Гантенерумаб — это искусственное антитело, которое атакует белок бета-амилоид. Этот белок скапливается в мозге и образует «бляшки», которые, как считают ученые, вызывают Альцгеймера. В испытании те, кто дольше всех принимал лекарство, снизили риск симптомов на 50%. Это не панацея, но первый намек на то, что болезнь можно затормозить, если начать лечение до того, как она проявится.

Раньше такие препараты, как гантенерумаб, проваливались в тестах на людях с уже начавшимися симптомами. Но теперь ученые думают, что начинать надо раньше. Хотя испытание закончилось в 2020 году, и компания Roche отказалась от разработки этого лекарства в 2022 году из-за неудач, новые данные дают надежду. Впереди еще много работы, чтобы подтвердить результаты.

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