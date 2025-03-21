Обнаружена неожиданная польза пузырьков в душе

Ученые из Осакского университета в Японии выяснили, что ультратонкие пузырьки в душе могут способствовать профилактике атопического дерматита. Работа опубликована в журнале Frontiers in Immunology (FrontImmuno).

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Команда медицинских исследователей под руководством аспирантки Аяки Мацуомото и доцента Хисайоши Иманиси изучила влияние ультратонких пузырьков, которые обычно применяются для очистки медицинского оборудования, на мышах с дерматитом.

Результаты показали, что у мышей, чей дерматит развился под воздействием внешних факторов, воспаление значительно уменьшалось при использовании душа с ультратонкими пузырьками. Обычный душ также давал положительный эффект, но в меньшей степени. Кроме того, такой душ повышал уровень белков, обеспечивающих защитный барьер кожи. Однако для мышей, у которых дерматит был вызван генетическими факторами, значительных улучшений не наблюдалось.

«Результаты этого исследования предполагают, что душ с ультратонкими пузырьками может стать новым методом лечения дерматита, вызванного аллергенами, у людей. Однако эксперимент проводился только на мышах, и его срок составлял всего одну-две недели», — отметила Мацуомото.

Профессор Иманиси добавил: «Теперь необходимо протестировать этот метод в течение нескольких месяцев на людях, чтобы оценить его долгосрочное воздействие».