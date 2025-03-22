В США разработали препарат, восстанавливающий мозг после инсульта

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создали препарат, способный полностью восстановить контроль над движениями после инсульта. Об этом пишет издание Newatlas.

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Препарат называется DDL-920. Он стал первым средством, которое может обеспечить комплексную реабилитацию перенесшим инсульт пациентам без помощи длительной физиотерапии. По словам ведущего автора разработки, профессора и председателя кафедры неврологии университета доктора Томаса Кармайкла, новый препарат перенесет восстановление пациентов «в эпоху молекулярной медицины».

DDL-920 был испытан на мышах и смог избавить их от повреждения мозга, восстановив связь нейронов. Теперь препарат должен пройти испытания на людях.

Ранее невролог Анна Копцева напомнила, что контроль давления остается одним из главных способов профилактики инсульта. По ее словам, при показателе выше 140/90 миллиметров ртутного столба в состоянии покоя нужно обратиться к врачу.