Ученые выяснили, о чем думает человек перед смертью

Американские исследователи раскрыли тайны последних мгновений человеческой жизни. Многолетнее исследование, проведенное специалистами Нью-Йоркского университета под руководством доктора Сэма Парнии, позволило заглянуть в неизведанную область между жизнью и смертью.

© runews24.ru

В ходе научной работы медики наблюдали за 500 пациентами с остановкой сердца, из которых 53 удалось реанимировать. У 6 человек были зафиксированы признаки клинической смерти, а 11 пациентов сообщили о сохранении сознания после остановки сердечной деятельности.

Анализ показал, что даже после длительной реанимации мозг способен сохранять активность. У пациентов фиксировались мозговые волны, связанные с воспоминаниями, осознанными видениями и внетелесными переживаниями. Один из участников исследования слышал голос умершей бабушки, которая говорила ему вернуться, другой описывал, как парил над своим телом в больничной палате.

Особенно интересным открытием стал обнаруженный всплеск гамма-колебаний в мозге за 30 секунд до и после остановки сердца. Эти колебания связаны с процессами памяти, сновидений и медитации, что может объяснить феномен "пролета жизни перед глазами" в последние мгновения.

По словам исследователей, один из пациентов рассказал о встрече с "существом из света", которое показало ему последствия его действий в жизни с точки зрения других людей.