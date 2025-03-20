В Сеченовском университете создадут платформу для диагностики рака

Ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу, которая позволит более точно выявлять агрессивные опухоли и подбирать эффективное лечение. По данным пресс-службы университета, завершение проекта запланировано на 2026 год.

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Новая система под названием «Онкофьюжн» объединит программное обеспечение и специальный набор реагентов для лабораторных исследований. Она позволит определять генетические изменения в опухоли с помощью одного теста, используя при этом минимальное количество биоматериала. Это поможет врачам быстрее и точнее подбирать персонализированное лечение для пациентов с наиболее агрессивными видами рака.

Как пояснил руководитель проекта Антон Буздин, технология поможет выявлять изменения в таких генах, как ALK, FGFR, MET, NTRK, RET, ROS1. Эти перестройки часто связаны с развитием злокачественных опухолей и могут влиять на выбор терапии.

Ожидается, что к 2026 году будет создан рабочий прототип системы, который сможет использоваться в клинической практике.