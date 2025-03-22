Создан первый в России плазменный аппарат для лечения открытых ран

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали первый в России плазменный аппарат для лечения открытых ран, постоперационных швов и кожных заболеваний. Устройство работает в 2-3 раза быстрее по сравнению с существующими методами лечения, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

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«Сейчас рынок медицинских плазменных аппаратов в нашей стране слабо развит и представлен лишь несколькими моделями от ведущих научных групп. Ученые Пермского политеха разработали устройство на основе этой технологии, которое отличается широкозахватным воздействием и способно регулировать спектр света в большом диапазоне длин волн. В будущем оно сможет ускорить заживление ран, постоперационных швов и лечение кожных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с существующими методами. На данный момент в стране нет аналогов этой разработки, она может составить конкуренцию зарубежным производителям», — рассказали в университете.

По словам ученых, традиционные методы борьбы с дерматологическими проблемами (антибиотики и лекарства) часто вызывают побочные эффекты: дисбактериоз, аллергию, токсическое влияние на органы и устойчивость вредных микроорганизмов. Обработка кожи лазером эффективнее, однако воздействие происходит локально и работает на одной длине волны, то есть излучается свет одного цвета. Такое лечение отнимает много времени, а при несоблюдении правил может произойти перегрев кожи и ожог. Безопасная альтернатива - использование холодной плазмы в лечебных целях. Температура на поверхности близка к комнатной, что делает ее безопасной для кожи. Свет в данном случае создается специальным устройством - плазменным генератором - в широком диапазоне (от ультрафиолета до инфракрасного). Пока что в медицине и косметологии плазма применяется в экспериментальных или ограниченных условиях.

Как работает новый аппарат

Ведущий инженер кафедры "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ Владислав Щицын пояснил, что плазменный генератор определяет спектр излучения, необходимый для гибели патогенных микроорганизмов и стимуляции регенерации тканей. Благодаря этому за несколько процедур пациента удается избавить от угревой сыпи, герпетических высыпаний и других кожных заболеваний.

«Испытания проводились на участках кожи с открытыми ранами, трофическими язвами, а также на зонах, пораженных акне. В результате нескольких сеансов обработки холодной плазмой по 3-7 минут наблюдалось значительное ускорение заживления, уменьшение воспалений и подавление патогенной микрофлоры», — рассказал Щицын, отметив, что участники исследований были проинформированы о целях, методике и возможных рисках, а их участие в исследовании было добровольным.

Сейчас установка ученых Пермского политеха сейчас находится в ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера и проходит доклинические исследования, после этого планируется внедрять ее в протоколы лечения больных с открытыми или длительно не заживающими ранами, а также в современную методику борьбы с кожными заболеваниями.

По словам директора бизнес-инкубатора ПНИПУ "Динамика роста" Луизы Коногоровой, сейчас ученые создают еще один аппарат с технологией лечения холодной плазмой, который направлен на решение косметологических задач по омоложению кожи лица и проблем с пигментными пятнами, акне и герпесом.