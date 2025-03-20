Зубные имплантаты вошли в число лучших научных разработок в стране

Южноуральский производитель зубных имплантатов стал лауреатом всероссийского конкурса "Технология для здоровья человека" Российской академии наук. Его проект вошел в топ-10 из почти 150, представленных на суд жюри, которое особо отметило нацеленность разработки на коммерциализацию.

Челябинцы создали дентальные имплантаты из суперпрочного нанотитана. У таких изделий нет конкурентов по долговечности: прочность этого материала на 20 процентов выше, чем у чистого титана и его сплавов.

Нанотитан - это интеллектуальный продукт российских ученых. Имплантаты из него гипоаллергенны, не вызывают разрушения костной ткани, у них ниже риск отторжения. Тем не менее рынок стоматологических услуг новинка пока не завоевала, хотя небольшими партиями ее уже поставляют не только в клиники Южного Урала, но и ряда других регионов.

Создатели рассчитывают и на экспортный потенциал изделия, в частности, планируют поставки в Беларусь. Как сообщил директор компании Василий Дюрягин, линейка челябинских имплантатов в братской республике уже зарегистрирована. В ближайшее время планируется заключение дилерского соглашения с партнером из Минска. Кстати, южноуральская компания планирует открыть там и свое представительство.

В том, что новый продукт сможет составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам, которые пока занимают 90 процентов российского рынка, уверен и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков. В свое время наблюдательный совет фонда единогласно поддержал этот проект, когда потребовались средства на отработку технологии и испытания. Важно, что это образец создания отечественного продукта от идеи до внедрения, причем сертифицированного по мировым стандартам.