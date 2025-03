Названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце

Тренировки после долгого дня, проведенного в сидячем положении, может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на здоровье сердца. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 89 530 человек, данные о состоянии здоровья и активности которых предоставил Биобанк Великобритании. Ученые проанализировали взаимосвязь между количеством времени, которое участники проводили в сидячем положении, и риском развития трех заболеваний: фибрилляции предсердий, сердечного приступа, сердечной недостаточности. Также в исследовании учитывались информация о всех случаях летальных исходов среди добровольцев.

Результаты показали, что риск сердечной недостаточности и ухода из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 40–60% при малоподвижном образе (более 10,6 часа сидения в день). При этом многие негативные последствия сохранялись даже у тех, кто тренировался со средней и высокой интенсивностью в течение 150 минут в неделю.

Ученые установили, что риск фибрилляции предсердий и сердечных приступов можно в значительной степени снизить с помощью физической активности. Однако вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности лишь частично сокращалась у тех, кто регулярно выполнял упражнения.