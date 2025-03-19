Ученые выяснили, для какого пола нездоровый образ жизни опаснее

Ученые из Центра медицинских наук Саннибрук (Канада) установили, что неправильное питание, плохой сон, курение и другие факторы нездорового образа жизни оказывают большее влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин по сравнению с мужчинами. Результаты исследования представлены на сайте Американского колледжа кардиологии (ACC).

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В исследовании приняли участие 175 тысяч канадцев без сердечных заболеваний на начальном этапе. Ученые сосредоточились на восьми факторах риска болезней сердца и сосудов: диете, качестве сна, уровне физической активности, показателях глюкозы и липидов в крови, курении, индексе массы тела и артериальном давлении.

Участники исследования были разделены на группы в зависимости от состояния здоровья по каждому из факторов риска. Добровольцы с идеальными показателями по всем восьми факторам были отнесены к группе с оптимальным здоровьем, люди с промежуточными значениями — к группе со средним здоровьем, а с худшими — к группе с плохим здоровьем.

Наблюдение за участниками продолжалось более 11 лет. Все эти годы ученые отслеживали случаи развития сердечных заболеваний, включая инфаркт, инсульт, нестабильную стенокардию, заболевания периферических артерий и сердечную недостаточность.

Как и ожидалось, добровольцы из второй и третьей группы чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако этот риск был более выражен у женщин. У участниц с плохим здоровьем вероятность развития болезней сердца была почти в пять раз выше, чем у женщин «в тонусе». При этом разница в риске у мужчин из первой и третьей групп здоровья отличалась только в 2,5 раза.

Исследователи подчеркнули, что для более глубокого понимания влияния различных факторов на здоровье мужчин и женщин необходимо провести дополнительные исследования, учитывая возможные биологические и социокультурные различия.