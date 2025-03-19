Какая особенность речи предвещает долголетие

Ученые из Женевского университета установили, что беглая речь может предвещать более медленное биологическое «угасание» организма и высокую продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

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Ученые использовали данные Берлинского исследования старения, которое началось в 1989 году. В нем приняли участие 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет. В ходе работы отслеживались биологические (состояние зубов, когнитивные способности) и социальные (уровень стресса, экономическое благополучие) факторы старения.

В рамках нового исследования добровольцы прошли девять различных когнитивных тестов. Ученые стремились понять, какие аспекты интеллекта были более тесно связаны с долголетием. В тестах оценивались беглость речи, скорость восприятия, вербальные знания и эпизодическая память.

Под скоростью восприятия понималась способность быстро сравнивать, просматривать или выполнять задачи на распознавание образов с помощью визуальных подсказок. Вербальные знания отражали величину словарного запаса, эпизодическая память — умение вспоминать и запоминать личный опыт.

Собрав данные о когнитивных навыках испытуемых, ученые оценили их предполагаемую продолжительность жизни с помощью модели искусственного интеллекта. Результаты показали, что показателем долголетия выступала именно беглость речи.

Исследователи объяснили, что быстрое и спонтанное говорение — это сложный навык. Он требует активного использования словарного запаса, а также долговременной и зрительной типов памяти. Кроме того, беглость речи частично отражает высокую эффективность работы мозга в целом.

Ученые добавили, что физическое здоровье неразрывно связано с психическим, эмоциональным и когнитивным благополучием.