Эксперт оценил перспективы использования ИИ для создания лекарств и вакцин

Ученый-биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что искусственный интеллект (ИИ) успешно разгадал загадку супербактерий, с которой не могли справиться долгое время. Эксперт отметил, что нейросети отлично решают математические задачи и анализируют данные, однако пока ни одна из них не смогла сдать экзамен по биохимии и генетике.

© Газета.Ru

«То, что этот ответ правильный, смог понять только человек, а не нейросеть. Сам искусственный интеллект не смог выделить конкретное решение. Это удел нашего разума и экспериментального опыта человека», — сказал Духовлинов.

При этом он согласился, что ИИ уверенно входит в различные сферы деятельности человека, включая медицину. Сейчас, по его словам, уже разрабатываются нейросети, способные конструировать вакцины, а также консультировать пациентов по всем вопросам.

Недавно стало известно, что ученые из Имперского колледжа Лондона десять лет исследовали механизмы, благодаря которым один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Однако новый инструмент искусственного интеллекта от Google справился с этой задачей всего за два дня.

Когда результаты были почти готовы к публикации, исследователи решили проверить, как быстро искусственный интеллект справится с решением их задачи. Спустя двое суток нейросеть выдала тот же результат.

Эксперты признались, что были потрясены скоростью работы ИИ. Они даже связались с Google, чтобы уточнить, не имел ли алгоритм доступа к их данным. Оказалось, что нейросеть самостоятельно провела анализ доступной информации и предложила гипотезу.