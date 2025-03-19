В России испытали новую вакцину от ротавируса

Российские ученые закончили клинические испытания новой вакцины от ротавируса с детей, возраст которых составлял от девяти месяцев до шести лет.

Безопасность и эффективность препарата были доказаны. Специалисты рассчитывают уже в июне подать заявку на регистрацию препарата для применения среди детей этого возраста, пишут «Известия».

Ученые рассчитывают получить регистрацию для детей всех возрастов. Она выразила надежду на то, что в 2026 году вакцина будет введена в оборот.

Речь идет о шестивалентной вакцине, в которую входит шесть генотипов вируса. В организме ребенка после прививки образуются антитела от них, также за счет перекрестного иммунитета эти антитела защищают еще от двух генотипов. Препарат специально нацелен на создание иммунитета против тех видов ротавируса, которые характерны для России.

Ранее "СП" писала, что в России наблюдается высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным медиков, за последнюю неделю зафиксировано порядка 1,1 млн случаев заболеваемости.