Ученые нашли неочевидный способ облегчить боль

Немецкие ученые обнаружили, что восприятие боли можно уменьшить с помощью иллюзии резиновой руки. Оказалось, что боль от тепла ощущается менее интенсивной, если человек воспринимает резиновую руку как часть своего тела. Результаты исследования были опубликованы в журнале PAIN Reports в апреле 2025 года. Работа опубликована в журнале PAIN Reports.

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Иллюзия резиновой руки обычно возникает, когда настоящая рука человека скрыта от его взгляда, а резиновая рука и настоящая рука одновременно подвергаются воздействию тактильных стимулов, например, прикосновений кисточкой. Однако в этом эксперименте исследователи использовали не прикосновения, а тепловой стимул и освещение красным светом.

В эксперименте участвовали 34 участника-правши. Сначала ученые определили индивидуальный болевой порог на тепло для каждого участника. Затем участники помещали свою левую руку за экран, чтобы не видеть ее. Под скрытой рукой размещалась пластина, способная контролируемо нагреваться. В поле зрения участников помещалась резиновая рука, которая освещалась снизу красным светом.

Во время эксперимента пластина нагревалась до различных температур: чуть ниже болевого порога, на уровне болевого порога и выше него. Участники оценивали уровень боли, используя ползунок, который находился в их правой руке. Одновременно с тепловым воздействием на настоящую руку резиновая рука подсвечивалась красным светом.

«Тепловое воздействие на левую руку с одновременным освещением резиновой руки красным светом вызывало иллюзию восприятия резиновой руки как своей», — объяснил руководитель исследования профессор Мартин Дирс, глава отдела клинической и экспериментальной поведенческой медицины.

Опрос участников после каждой серии экспериментов подтвердил это ощущение. В контрольном эксперименте резиновая рука была повернута на 180 градусов, что нарушало эффект иллюзии.

Результаты показали, что в условиях иллюзии резиновой руки участники оценивали боль как менее интенсивную по сравнению с контрольной ситуацией.

«Мы предполагаем, что механизм иллюзии резиновой руки связан с мультисенсорной интеграцией визуальной, тактильной (в данном случае болевой) и проприоцептивной информации», — отметил Дирс.

Ученые также связывают снижение боли с феноменом визуальной анальгезии — это эффект, при котором боль ощущается слабее, если человек видит пораженную часть тела во время воздействия боли.