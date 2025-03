Найден необычный способ доставки лекарств от рака в организм

Ученые из Вашингтонского университета установили, что белки BeeR могут послужить натуральными «капсулами» для доставки противораковых препаратов в организм. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Белок под названием BeeR выполняет функцию, аналогичную функции актина – наиболее распространенного белка в большинстве клеток человека. В присутствии химического вещества, называемого АТФ, молекулы актина могут соединяться вместе в длинные спиральные цепи, известные как нити. Нити находятся во внешней мембране клеток и выполняют множество важных функций, в том числе помогают клеткам сохранять свою форму, делиться и перемещаться.

При изучении BeeR исследователи обнаружили одно поразительное отличие от других белков, похожих на актин, — его структуру. Используя современные криоэлектронные микроскопы, исследователи обнаружили, что вместо привычных нитей BeeR образует жесткие трубки с полостью в центре. Этот удивительный механизм, по мнению ученых, может стать основой для создания белковых наночастиц, которые смогут целенаправленно доставлять противораковые препараты в области опухолей.