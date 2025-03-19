Обнаружена новая причина развития ожирения

Ученые выявили белок Chchd10, который регулирует процесс накопления жира в организме и может стать новой мишенью для борьбы с ожирением и метаболическими заболеваниями. Исследование специалистов Гонконгского университета опубликовано в журнале Advanced Science.

Ожирение связано с нарушением жирового обмена, что приводит к развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые изучили, как белок Chchd10 влияет на перераспределение жировых отложений в организме. Они провели эксперименты на мышах, которые получали питание с высоким содержанием жиров, и выяснили, что снижение уровня Chchd10 ускоряет накопление подкожного жира и активирует защитные механизмы в организме.

Эксперименты показали, что при отключении Chchd10 у мышей, склонных к набору веса, происходило значительное уменьшение количества висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья. Эти данные позволяют предположить, что регулирование уровня Chchd10 может стать новым методом борьбы с ожирением и его последствиями.

Исследователи планируют дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, как можно использовать это открытие для разработки новых терапевтических стратегий борьбы с ожирением и метаболическими нарушениями.