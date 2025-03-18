ИИ научился определять биологический возраст человека по пяти каплям крови

Ученые из Университета Осаки (Япония) разработали метод, позволяющий оценивать биологический возраст человека всего по пяти каплям крови. Их инновационная модель, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), анализирует гормональные изменения в организме, чтобы определить, насколько хорошо тело сопротивляется старению.

© Ferra.ru

В отличие от привычного хронологического возраста, биологический возраст показывает, в каком состоянии находится организм. Он зависит не только от количества прожитых лет, но и от образа жизни, уровня стресса и генетических факторов. Разработанная японскими учеными система учитывает 22 ключевых стероида и их взаимодействие, что делает диагностику более точной.

Особенно важную роль в старении, по данным исследования, играет гормон стресса — кортизол. Ученые выяснили, что при его удвоении биологический возраст увеличивается в 1,5 раза. Это подтверждает, что хронический стресс может ускорять старение организма на биохимическом уровне.

В основе метода лежит нейросеть, обученная на сотнях образцов крови. Вместо того чтобы анализировать абсолютные показатели гормонов, модель изучает их соотношение, выявляя индивидуальные особенности организма. Это позволяет не только точнее определять биологический возраст, но и разрабатывать персонализированные рекомендации по поддержанию здоровья.

Исследователи уверены, что их метод может стать основой для раннего выявления возрастных заболеваний и разработки индивидуальных программ замедления старения. В будущем они планируют расширить модель, добавив в нее другие биомаркеры, чтобы еще глубже изучить механизмы старения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.