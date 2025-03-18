Как искусственное сердце может изменить человека

На этой неделе врачи сообщили, что австралиец с тяжёлой сердечной недостаточностью выписался из больницы с искусственным сердцем. Оно поддерживало его жизнь, пока ему не пересадили донорское сердце. При этом важно, что не все искусственные сердца могут генерировать пульс.

© Ferra.ru

Существуют искусственные сердца с пульсом. Они имитируют биологическое сердце, качают кровь так же, как и настоящее.

Есть и такие устройства, которые вместо пульсации только непрерывно гоняют кровь по телу. Из-за этого ни врачи, и сам пациент не ощущают пульс.

Научные исследования показывают, что даже безопасное и надёжное искусственное сердце может изменить жизнь людей минимум в трёх областях.

Прежде всего, искусственное сердце должно реагировать на упражнения и на потребности организма. Но такие устройства с трудом могут соответствовать этим критериям. Особенно если они не генерируют пульс. Пациенты также могут задаваться вопросом, где находится их сердце и есть ли оно у них вообще (в особенности — если пульс они не ощущают).

© Corscience

Искусственное сердце способно изменить восприятие окружающего мира пациентами, их образ жизни. Им приходится также переключаться между питанием от сети и от батареек, когда они просыпаются ночью и хотят пойти в туалет.

Наши сердца могут быть нашими естественными метрономами. Поэтому искусственное сердце без пульса может сбить человека с толку. Привычный уклад жизни людей меняет и необходимость периодической подзарядки аккумуляторов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.