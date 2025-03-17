Найден способ снизить риск летального исхода при сердечной недостаточности

Исследователи из Японии под руководством доктора Тайсуке Накаде из Высшей школы медицины Университета Дзюнтендо выяснили, что регулярные физические нагрузки до госпитализации могут значительно улучшить состояние пациентов с сердечной недостаточностью после выписки. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

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Ученые проанализировали данные программы FRAGILE-HF, в которой приняли участие 1262 пациента в возрасте 65 лет и старше, проходившие лечение в 15 больницах Японии по поводу сердечной недостаточности. Оказалось, что 675 пациентов (53,4%) вели регулярный активный образ жизни до госпитализации — они выполняли умеренные упражнения продолжительностью 30 минут или интенсивные упражнения в течение 20 минут хотя бы раз в неделю.

Результаты показали, что пациенты с регулярной физической активностью до госпитализации имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто не занимался спортом. Кроме того, у них наблюдались более высокая сила хвата и лучшая скорость ходьбы, что свидетельствует о лучшей физической форме и мышечной силе.

«Хотя наше исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, оно подтверждает, что даже минимальный уровень физической активности связан с улучшением состояния пациентов после выписки», — отметил доктор Накаде.

Результаты исследования подчеркивают необходимость разработки более доступных и реалистичных рекомендаций по физической активности для пожилых пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, исследователи видят перспективы в сотрудничестве с производителями фитнес-трекеров и цифровых платформ для мониторинга физической активности и раннего выявления признаков ухудшения состояния здоровья.