Ученые открыли новый метод лечения через волосяные фолликулы

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Чернышевского открыли новый метод лечения, подразумевающий доставку противовоспалительных препаратов через волосяные фолликулы. Технология сделает лечение более эффективным и уменьшит побочные эффекты, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые предлагают помещать лекарство в биорезорбируемые капсулы (микроскопические контейнеры), которые растворяются в организме. Эти капсулы проникают в волосяные фолликулы и постепенно высвобождают препарат. Новый способ доставки лекарств обещает сократить дозировку и частоту нанесения препарата, а также уменьшит побочные эффекты, так как лекарство будет действовать локально. Кроме того, метод поможет избежать потерь препарата на поверхности и обеспечит быстрое и точное попадание действующего вещества к терапевтическим мишеням", - говорится в сообщении.

Технология оптического просветления

Для эффективного применения технологии ученые отслеживают, как капсулы ведут себя на коже: на какую глубину проникают, как долго сохраняются и с какой скоростью высвобождают лекарство. Для этого используются неинвазивные оптические методы, которые позволяют исследовать кожу без повреждений. Однако, по информации ведомства, методы оптической визуализации имеют ограниченную глубину зондирования, так как свет рассеивается в кожных тканях. Саратовские исследователи предлагают решить эту проблему с помощью технологии оптического просветления, которая делает кожу более "прозрачной" для исследования.

"Помимо улучшения глубины зондирования и контрастности изображения, иммерсионные просветляющие агенты могут играть роль усилителей черезкожного проникновения, обеспечивая более глубокую доставку различных микро- и наночастиц в волосяные фолликулы", - приводятся слова профессора кафедры оптики и биофотоники СГУ Элины Гениной.

Как отметили в Минобрнауки, разработанный подход позволит врачам в будущем подбирать индивидуальную дозу лекарства для каждого пациента, а не назначать усредненные схемы лечения.

Проект "Биодеградируемые контейнеры для неинвазивной интрадермальной доставки глюкокортикостероидов" поддержан грантом Российского научного фонда.