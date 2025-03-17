Ученые добились прорыва в лечении смертельно опасной лихорадки Эбола

Американские ученые из Техасского университета добились прорыва в борьбе с лихорадкой Эбола. Они впервые успешно избавили от этой болезни обезьян с помощью перорального препарата под названием «Обельдесивир». Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Лихорадка Эбола — это смертельно опасное вирусное заболевание, впервые выявленное в 1976 году. Оно передается через прямой контакт с жидкостями организма и вызывает сильное кровотечение, отказ органов и высокую смертность. Несмотря на существование вакцины и внутривенных методов лечения, их применение ограничено из-за высокой стоимости, необходимости хранения в холодильнике и сложностей с введением в бедных регионах.

«Обельдесивир» — это пероральная форма препарата «Ремдесивир», изначально разработанного для лечения COVID-19. Он блокирует фермент, необходимый для размножения вируса, и обладает широким спектром действия, что делает его эффективным против разных штаммов Эболы.

Команда провела тесты на близких к человеку макаках-резусах и яванских макаках. Таблетки «Обельдесивира» обеспечили 100%-ную выживаемость у первого вида обезьян и 80%-ную — у второй разновидности приматов.

Препарат не только очистил кровь от вируса, но и помог выработать иммунный ответ, избежав повреждения органов, отметили специалисты.