Европа захотела смягчить правила для редактирования генов

Страны Евросоюза сделали шаг к упрощению правил для использования новых геномных технологий (NGT) в сельском хозяйстве. Эти технологии позволяют точно изменять гены растений, делая их устойчивыми к засухе или болезням без добавления чужеродного ДНК, как в случае с ГМО. Послы ЕС под председательством Польши согласовали компромиссный текст, который может разблокировать многомесячный спор.

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Согласно новому предложению, культуры, отредактированные с помощью NGT, будут делиться на две группы. Первая — растения с небольшими изменениями (до 20 генетических «правок») — будет считаться обычными и не потребует строгих проверок, как ГМО. Вторая группа, с более сложными изменениями, останется под жёстким контролем.

Переговоры шли трудно. Польша сначала настаивала на патентных ограничениях, чтобы защитить мелких фермеров от крупных компаний, но позже отказалась от этой идеи ради компромисса. Теперь текст должен получить одобрение министров ЕС и Европарламента. Если всё пройдёт хорошо, фермеры смогут быстрее получать доступ к новым культурам. Однако противники, включая экологов, опасаются, что ослабление правил может навредить природе.