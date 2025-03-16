Отходы рисового вина превратили в суперпродукт против старения

Группа ученых из Университета Филиппин в Маниле нашли способ превратить отходы производства рисового вина «тапуй» в источник антиоксидантов и антивозрастных соединений. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Discover Food.

© Газета.Ru

Тапуй — это традиционное филиппинское рисовое вино, которое производится путем ферментации с использованием закваски под названием «бубод». После ферментации остаются твердые отходы в виде осадка, которые обычно выбрасываются.

Исследователи изучили, как оптимизация закваски влияет на свойства осадка. Они обнаружили, что осадок, полученный с использованием улучшенной закваски, содержит высокие уровни полифенолов — соединений, известных своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Как показали эксперименты, экстракты осадка тапуй показали высокую антиоксидантную активность.

У подопытных животных, получавших экстракт, улучшились продолжительность жизни, подвижность и репродуктивное здоровье. Кроме того, уровень супероксиддисмутазы (фермента, защищающего клетки от старения) значительно повысился.

Результаты показывают, что осадок тапуй может быть переработан в функциональный продукт питания, способный бороться с возрастными изменениями и заболеваниями, связанными с окислительным стрессом.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность, осадок тапуй может стать ценным ресурсом для продвижения долголетия и общественного здоровья, а также примером устойчивого использования пищевых отходов.