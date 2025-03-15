Ученые обнаружили, что табак может стать сырьем для лекарств

Британские ученые из Вестминстерского университета предложили использовать генетически модифицированный табак для создания лекарств, что может оказаться прорывом в здравоохранении для развивающихся стран. Статья опубликована на портале The Conversation.

Табак использовался коренными народами Америки на протяжении веков как средство от головных болей, простуды, язв и расстройств желудка. В Европе XVI века его считали панацеей, прописывая практически от всех болезней. Однако уже в XVIII веке стали очевидны его вредные свойства, и медицинское применение табака сошло на нет.

Сегодня табак может стать основой для производства сложных фармацевтических препаратов, таких как вакцины, инсулин и иммунотерапия. Благодаря рекомбинантной технологии генной инженерии, табак можно модифицировать для производства белков, необходимых для создания лекарств. Это значительно дешевле, чем традиционные методы, требующие дорогостоящих биореакторов.

По словам исследователей, в 2012 году канадская компания Medicago продемонстрировала потенциал табака, создав более 10 млн доз вакцины от гриппа всего за месяц. Табак также используется для производства иммунотерапии против ВИЧ, вируса Эбола и даже рака. Один из таких препаратов уже получил статус экстренного использования в США во время вспышки Эболы в 2014 году.

Ученые добавили, что табак также может сыграть важную роль в освоении космоса. Семена растения занимают минимум места и могут использоваться на Марсе и других планетах.

Помимо лекарств, табак может быть использован для производства дорогих специй, таких как шафран, или ароматизаторов, что делает его универсальной культурой для сельского хозяйства, считают авторы статьи.