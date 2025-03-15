Как таяние Арктики может спровоцировать новые эпидемии

Согласно прогнозам экспертов из университета Гётеборга, уже к 2027 году Арктика рискует полностью лишиться ледяного покрова. Данный процесс, несмотря на все усилия по сокращению выбросов парниковых газов, необратим.

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Глобальные климатические изменения не заставят себя ждать, и человечество может столкнуться с началом "зловещей эры" уже в ближайшие годы. Южной Италии предрекают резкое падение температуры до -20°C, а Скандинавии – масштабные лесные пожары. Под угрозой затопления окажутся многие прибрежные города, включая Лондон, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Каир, Венецию и Гонконг. Ученые предупреждают о потенциальном переселении более 200 миллионов человек из-за повышения уровня мирового океана.

Кроме того, таяние арктических льдов несет в себе риск высвобождения древних вирусов и бактерий, способных вызвать опасные заболевания, в том числе и бубонную чуму, информирует Daily Mail.

Ранее сообщалось о находке французских ученых, которые обнаружили в вечной мерзлоте гигантские вирусы, способные заражать амеб.