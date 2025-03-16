Создана биогибридная рука с человеческими мышцами

Исследователи из Токийского университета в Японии создали уникальную биогибридную роботизированную руку, которая работает на настоящих человеческих мышцах, выращенных в лаборатории. Эта рука длиной 18 см — прорыв в области биогибридной робототехники, где живые ткани сочетаются с искусственными материалами. Она может двигать всеми пятью пальцами, сжимать их и даже выполнять простые жесты, такие как «камень-ножницы-бумага».

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Для создания руки учёные под руководством профессора Сёдзи Такэути вырастили тонкие мышечные волокна из человеческих клеток и собрали их в пучки, которые назвали MuMuTAs — множественные мышечные актуаторы. Эти пучки, напоминающие свёрнутые суши, крепятся к 3D-печатной пластиковой основе с подвижными суставами. Электрические импульсы заставляют мышцы сокращаться, приводя пальцы в движение. Однако есть нюанс: через 10 минут работы рука «устаёт», как настоящая, и требует отдыха в питательной среде около часа, чтобы восстановиться.

Главная проблема биогибридных роботов — слабость лабораторных мышц и их склонность к некрозу, то есть отмиранию тканей из-за нехватки кислорода. Такэути обошёл это, используя тонкие волокна вместо толстых кусков мышц. Пока рука работает только в жидкости, но учёные уверены: это первый шаг к созданию больших биогибридных систем. В будущем такие технологии могут привести к появлению продвинутых протезов или роботов, которые лучше имитируют человека.