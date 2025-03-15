Представлены уникальные разработки в области медицины

На заседании Совета по поддержке программ развития Минобрнауки России команда Пироговского Университета представила ключевые результаты медицинских исследований и разработок, которые выполнялись в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Это абсолютно новый лекарственный препарат, уникальный реабилитационный комплекс, новые медицинские технологии в области генетики и биомедицины.

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«Подводя итоги прошедших четырех лет, мы уверенно можем сказать, что Пироговский Университет является одним из ведущих образовательных, научных и медицинских центров России, одним из лидеров медицинского и биомедицинского образования в стране. Благодаря поддержке программы "Приоритет-2030" мы смогли разработать препарат для лечения болезни Бехтерева; создать программно-аппаратный реабилитационный комплекс на основе нейроинтерфейса мозг-компьютер. В Университете созданы Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, НИИ Трансляционной медицины, а также три Центра коллективного пользования по направлениям "персонализированная медицина", "исследование молекулярных и клеточных механизмов гипоксии и ишемии", "медицинские и биотехнологические нанотехнологии», — сообщил ректор Пироговского Университета, академик РАН Сергей Лукьянов.

Он отметил, что ученые Университета активно сотрудничают с зарубежными коллегами. Важно и то, что укрепление связей с индустриальными партнерами помогает быстрее довести научные разработки до их внедрения и широкого использования в клинической практике.

Например, научная группа под руководством академика Лукьянова создала первое в мире лекарство, потенциально способное остановить развитие болезни Бехтерева. Но важно было наладить промышленный выпуск сложного препарата.

«Научная группа под руководством ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова пришла к нам с оригинальной идеей, описывающей патогенез болезни Бехтерева, из которой, естественно, следовал и способ терапии. Идея была подкреплена убедительными данными, полученными в ходе многолетних исследований. Таким образом, у нас было все, чтобы в кратчайшие сроки провести довольно рутинную для нас операцию - разработку моноклонального антитела, эффективно связывающего заданную мишень. Меньше чем через год молекула была готова, она и стала основой первого в мире препарата, потенциально способного остановить развитие болезни Бехтерева. Лекарственное средство получило международное непатентованное наименование сенипрутуг. Разработка и регистрация этого лекарства - важнейшее достижение российской науки. В отличие от существующих опций терапии, его действие направлено на инициальный элемент механизма развития заболевания, а не на устранение проявлений иммунного воспаления. В ноябре 2023 года о прорывном механизме действия разработки написал ведущий мировой научный журнал Nature Medicine», — сообщила директор по научному развитию биотехнологической компании BIOCAD Анна Владимирова.

Сотрудничество бизнеса и академической науки способно привести к созданию прорывных решений в терапии различных заболеваний.